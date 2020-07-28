東沖有料到：疫情下樂觀的泰國人

最近發現這款印有泰國彩票圖案的口罩，採用如此設計，也無非讓街上人看到後會心微笑，從而引發正力量。（胡慧沖提供）

雖然現時泰國在疫情處理上非常理想，已有50天沒出現本地確診個案，只有少數外來的確診個案，經隔離後亦沒有人傳人的社區爆發，總算托賴。

儘管如此，但當地前景還是相當不明朗。大家都知道泰國經濟十分依賴外國旅客到來消費，究竟何時才可以讓外國人重臨這個微笑之國呢？實在不得而知。處於這樣的環境下，有很多酒店及店舖都相繼結業，導致不少人失業。幸好泰國人自強不息，推出不少優惠去吸引本地人消費。好像剛剛是泰國十世王的生日，當地享有數天的假期，該段期間據講芭堤雅一眾酒店幾乎全部爆滿，原因莫過於出動低價客房來招客，令不少旅客都離開曼谷前往度假。部分食肆及按摩店都推出了折扣，務求靠本地消費來刺激經濟。但效果如何呢？其實大家心中有數，只不過聊勝於無。

不過，面對如此不明朗的環境，當地人並沒有氣餒，反而展露出樂觀及幽默的一面。我最近便發現了圖中的彩票口罩，口罩上的圖案就是泰國十分流行的彩票，就好像以前香港的馬票，一個月會開彩兩次。只見口罩的造型十分唯妙唯肖，如此設計，也無非讓街上人看到後會心微笑，從而引發正力量。

其實面對疫境，除了生活上要小心謹慎，心情也同樣重要。雖然香港的情況遠比泰國嚴重，大家根本笑不出來，但當改變不了現實環境，大家惟有調節心態，希望大家都能釋懷及咬緊牙根，早日度過難關，世界亦早日回復舊觀，大家可以隨時周圍飛、周圍玩。

胡慧沖