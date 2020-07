威尼斯電影節入圍名單公布　許鞍華新作全球首映

國際影壇盛事、第77屆威尼斯電影節將於9月2日舉行,而入圍的電影名單剛剛公布。今屆威尼斯終身成就金獅獎香港著名導演許鞍華執導、彭于晏主演的華語片《第一爐香》,將入圍非競賽單元。

而另一華人女導演趙婷(Chloe Zhao)執導的新作《Nomadland》就入圍主競賽單元,片中女主角金像影后法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)爭威尼斯影后。而影片亦同告入圍多倫多國際電影節。此外,日本著名導演黑澤清執導的新片《特務之妻》(Wife of a Spy)亦入圍主競賽單元,片中女主角日本女星蒼井優與法蘭絲爭影后。而荷里活男星沙拉保夫主演的新作《Pieces of a Woman》亦有入圍主競賽單元,沙仔與《The World to Come》的奧斯卡金像影帝卡斯艾佛力(Casey Affleck)兩大荷里活男星爭威尼斯影帝!

除了許鞍華之外,英國著名女星「古一」泰迪史雲頓(Tilda Swinton)亦是今屆威尼斯成就獎得主之一。今屆主競賽單元評審主席將由奧斯卡金像影后姬蒂班查(Cate Blanchett)擔任,而今年更邀請到日本著名電視遊戲創作人小島秀夫擔任VR單元的評審之一。

至於與威尼斯差不多同期舉行的多維爾美國電影節亦公布今年部分入圍名單。其中有十部電影包括韓國賣座片《屍殺半島》都是原定今年入圍康城電影節的電影。今屆康城電影節因疫情而取消舉行。