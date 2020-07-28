無綫停拍外景一星期　高海寧：抗疫係最重要

新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數近日都出現過百宗，政府禁聚令由四人收緊至上限兩人，室內或室外公眾地方均需要戴口罩，明日生效！據知，電視台外景拍攝雖可豁免，但不少監製為安全計，都已決定明日開始停拍外景一星期，當中，包括林夏薇、高海寧等主演的無綫劇《七公主》、譚俊彥、劉佩玥、張頴康等主演的《逆襲人生》，除為了防疫，不少監製亦考慮到明天開始沒有餐廳做堂食，工作人員食飯地點亦是問題，所以亦促成這個決定。

對於停拍外景一星期，高海寧說：「我哋響應番政府嘅安排，外景係會停工一個星期，自己覺得係好事，因為依家抗疫係最重要，公司嘅安排都係為咗確保演員、工作人員、同埋市民嘅安全。對演員嘅影響唔大，只係收工嘅時間順延一星期，希望疫情快啲受控，唔會再有新增個案，大家都可以安心生活。」而《七公主》監製陳維冠應公司提議，為大家健康着想，新劇將會暫停拍攝外景七日。有份主演《七》的黃翠如就表示：「呢幾日係疫情高峰期，大家呢段時間安全啲都係好事。」最近為新劇《逆襲人生》開工的劉佩玥，指劇集還未開拍廠景，但已接獲通知停拍外景，她說：「外景未收到通知停幾耐，可能要按情況，再有新安排。」

雖然TVB劇外景停拍，但廠景以及在電視城內拍攝的外景則沒有影響，尤其《愛‧回家之開心速遞》因廠景為主，所以近乎零影響。

對於新一輪防疫情況，香港開電視亦回應會減少外景拍攝：「由於疫情發展，所有錄影及外景拍攝均減至最少，而必要進行的節目拍攝，需於室內進行，並加強清潔及消毒。所有節目主持、嘉賓及參與工作人員，必需佩戴口罩，保持適當距離。」