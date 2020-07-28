藝人地下情多絕招　玩到開花結果都仲得！

台灣歌手潘瑋柏尋日自爆求婚成功，婚前從未公開戀情嘅佢，有指佢同「內地最美空姐」Luna宣云已地下情5年，如今可以開花結果係值得恭喜嘅！藝人有時為護苗又好、為保形象又好，好多時都會揀地下情，依家就同大家睇吓佢哋有咩地下情絕招！

先講啱啱報喜嘅潘瑋柏，佢被爆同女友係玩「人肉宅配」，為咗唔畀戀情曝光，佢喺上海買咗一幢豪宅，與女友住處相差不到3公里，女方經常「宅配」上門約會，有時仲叫好友負責掩護、扮司機，接送Luna前往潘瑋柏豪宅秘密約會，神不知鬼不覺。

楊千嬅同老公丁子高結婚多年，佢哋拍拖時其實都死口唔認，千嬅就自爆有次丁媽媽過生日，大家一齊慶祝，佢就戴假髮、眼鏡扮「林亞珍」，丁子高就黐假鬚，之後兩個人一齊行出街都冇人發現，佢自己都話好有滿足感！

孫慧雪於2016年被爆與當時仲係男友嘅Edwin Lo假分手，當時佢就唔肯認，更堅稱單身成大半年，最後二人喺2016年年尾結婚，現育有一子。

雖然台灣天王羅志祥（小豬）依家同網紅女友周揚青分晒手，不過佢玩地下情真係有一手，之前曾同佢拍拖嘅台灣女星于大夢，就大爆二人拍拖當時，小豬除咗唔肯合照，又會查佢電話並刪除二人對話紀錄，小豬為防止跟拍，又將車窗全部貼黑，又要求女方躺在後座，用衣服蓋住全身扮冇人，果然識玩。