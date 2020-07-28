本日日本：淡路島新精品酒店　全客房賞無敵海景

剛於本月開業、位於淡路島的KAMOME SLOW HOTEL，為旅客提供一個可隨時欣賞美妙海景、同時享受當地美食的好去處。（互聯網）

去旅行無非想遠離煩囂，為你介紹這間位於日本兵庫縣淡路島的酒店KAMOME SLOW HOTEL，剛於本月開業，是一間向海的兩層高精品酒店，地理位置相當吸引外，還有另一個賣點就是宿泊對象年齡為16歲以上，住客可以享受一個寧靜的假期。酒店的16間客房間間都擁有無敵海景，房型方面分別有連小花園的Superior with Garden及附有望海浴室的Suite Slow Terrace共4款。所有房間不設電視，讓住客可以在海浪聲、鳥聲、風聲等美妙聲音包圍下，享受大自然的美好，療愈心靈。

淡路島的食材豐富，以往皇室或朝廷採用的農作物及水產很多都來自該島，酒店以當地的高質食材來炮製早餐，當然非常吸引啦。包括自家製的淡路Mochi豬香腸、平岡農園的橙汁、北坂養雞場的雞蛋、淡路蔬菜沙律等，每朝以籃子奉上，在露台對住漂亮的大海吃早餐，別有風味。此外也可到附近的GARB COSTA ORANGE餐廳享用早餐，大家可按自己喜好挑選。

KAMOME SLOW HOTEL

地址：兵庫縣淡路市郡家字大谷北1111

房租：每人每晚12,100起