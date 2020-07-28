【有買趁手】中秋應節禮盒Hamper早鳥優惠

一年容易又中秋，雖然話仲有兩個月至係中秋，但唔少早鳥優惠都係8月中左右就截止，如果大家想趁機為親友聊表心意，大可以送上創意朱古力禮盒，又或5星酒店精選Hamper，老少咸宜之餘，有優惠更加抵！

應節祝福朱古力

由Sayvour推出的全新「花好月圓」中秋節黑朱古力片裝禮盒，印有香港景致、中秋圖案及應節祝福語句，送禮自用都可以，而且仲可以訂製個人化禮盒添，最重要係 8月16日前預訂，可享低至7折早鳥優惠呢！

獨特矜貴Hamper

香港里拉集團旗下兩間酒店由即日起推出中秋禮物籃，好似港島香格里拉大酒店就以「月」來命名，好似明月禮物籃、璧月禮物籃、皓月禮物籃、朗月禮物籃及花好月圓禮物籃，而九龍香格里拉大酒店則有香宮中秋禮物籃、2020賀禮套裝；盛載住月餅外，仲有品牌朱古力、糖焗杏仁、鮑魚、葡萄酒或香檳等，各有不同；於8月19日或之前選購獲早鳥85折優惠。

性價比高品味禮盒

位於灣仔的傳統星級酒店香港君悅酒店亦有禮盒供應，分別是「君悅禮籃」以及今年全新推出的「君悅精選禮盒」；前者有自選口味月餅一盒、法國名牌香檳及港灣壹號深受歡迎的自家製XO醬、雜錦朱古力禮盒、頂級日本花菇及金華火腿等，後者則用上精美時尚設計並可循環再用的酒袋，盛載應節奶黃月餅、精選法國紅酒及港灣壹號自家製XO醬，於9月2日之前選購享85折優惠。