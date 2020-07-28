馮盈盈撐殺妻教授係好男人　被網民插亂噏廿四

藝人馮盈盈在有份主持的無綫節目《#後生仔傾吓偈》中，在新一集談及轟一時的大學教授殺妻案，另一主持陸浩明提出如大學教授因為經濟原因，而無法跟太太離婚，但又發生婚外情，問同場的「後生仔」們可否接受？不時被網民插亂噏嘢嘅盈盈，又再次發表「偉論」說：「Open relationship嘛，我覺得佢哋反而幾有責任心、承擔。男嘅本身外面有其他人，已經想提出離婚，但最後因子女關係，而覺得要肩負起爸爸責任、維持呢頭家，佢簡直係犧牲小我，完成大我。」盈盈指出大學教授本可一走了之，但他選擇照顧家人，說到最後忍不住尷尬一笑。

同場的「後生仔」作出反對意見，要求她先搞清楚教授動機，不要美好整件事，但盈盈繼續堅持：「佢想爭番啲仔女，咪係顧家好男人囉。」被網民指她亂噏廿四及顛倒是非。

至於感情方面，馮盈盈同緋聞男友爆肌主播鄭衍峰，關係愈來愈密切，早前盈盈疑以「女主人」身份現身男方生日派對，並着上黑白情侶Tee，近日他們拍住上主持節目《#後生仔傾吓偈》新環節「乜戀都傾」，鄭衍峰攞正牌毫不避忌大晒合照。

馮盈盈今日再晒出一張男友視角照，跟未露面的男主角拖到實一實，在留言寫上「乜戀都傾」，似乎拖手對象明顯是鄭衍峰，未知他們是否借工作為名放閃呢？