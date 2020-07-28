靚女藝人慘遭性騷擾　白雲差啲畀扮醉粉絲胸襲

近日女網紅「搣時潘」帶同一名男子到酒店大玩性虐遊戲，更拍下影片，最終「搣時潘」涉嫌破壞公眾體統被捕。事後，搣時潘稱因不堪斷被對方性騷擾，可以才約他上酒店。事實上，藝人日常在現實或網絡世界也隨時受到不同的騷擾。

白雲因擁有「35E」導彈惹禍，早前因性感被指是妓女「大陸X」慘遭網絡欺凌。白雲受訪時，透露曾幾乎遭「偽粉絲」魔爪「胸襲」，她說：「我接受唔到啲有錢男士扮粉絲，有次出席一個有60圍嘅大型活動，佢話係我粉絲一定要同我影相，散席佢飲到好醉咁行埋嚟，當時我同緊人傾緊偈，一擰轉頭就見佢隻手想郁，仲係向住我個胸嘅位置，助手好快手撥開咗佢，點知佢仲用粗口問我助手係我咩人，助手為咗打圓場就同佢飲酒，之後即刻走人。」

靚女郭奕芯除收過男粉絲的下體照片，更被要求索取內褲，她說：「收過陌生人嘅訊息八卦撳入去睇，點知原來係身體器官，真係極度尷尬，即刻望吓隔籬有冇人望住，驚人哋以為我變態睇啲咁嘅嘢。又有人試過叫我畀條底褲佢，點解會有呢啲人㗎。」但郭奕芯指最嬲是收到病毒網址令電話失靈，比收到色情相更慘！

「宅男女神」陳詩欣則收到男粉絲自拍「J片」，她說：「條片係個fans對住電腦我張相喺度J緊（指手淫），真係超級惡心，但係唔知佢係邊個，冇辦法追究。」男藝人亦同樣要面對狂迷問題，朱敏瀚試過有女fans送上喝過的飲品，幸及時發現沒有中招。