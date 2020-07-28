激到利穎怡爆喊　方紹聰擺和頭酒道歉

於熱播劇《迷網》飾演高海寧好姊妹的《東張西望》女神利穎怡（Joan），早前為方紹聰（奶仔）及盧峻峯的網上節目《約女.Yama嗲》任嘉賓，期間，奶仔有點詞不達意，令Joan有所誤會，被「扮嘢」兩字觸動，邊行山邊喊爆，並爆粗回敬方紹聰：「好X假！」引起不少回響，有網民怪方紹聰見到Joan飲泣，仍嬉皮笑臉，毫無憐憫之心，並叫他要向利穎怡公開道歉，對此，方紹聰以長文回應，指自己主持經驗不夠，處理不當，當時一心只想繼續以調皮主持人的角色去應對，怎料，惹來如此多回響，他會反省並聽取意見改進。

至於道歉，他指拍攝當日已在南丫島某海鮮酒家擺和頭酒，利穎怡亦多次在節目中表明沒有嬲他，方紹聰還指兩人的友誼有所提升。利穎怡對於如此多網民為她抱不平則直言：「很感動呀！多謝大家的支持！感謝各位朋友們包容我的情緒，下次我會多加小心，完善處理！」

不少網民都將焦點放在利穎怡、方紹聰火藥味十足的片段，但其實還有漏網之「娛」，節目中，方紹聰話自己做節目有參考「香蕉俱樂部」，利穎怡第一個反應是「咩嚟」，之後，方紹聰講主持有林盛斌（Bob）、范振鋒，「一舊雲」的利穎怡即「扮明」說：「哦，Big boys club！」反應超搞笑。

方紹聰直言今次搞行山節目，是一個自資、缺乏資源，極低成本的節目。原意是在這個艱難時期，製作一個小節目令大家輕鬆下，藉此機會再次多謝各位應邀出席《約女.Yama嗲》的女嘉賓們。