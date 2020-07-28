龔嘉欣揭視帝好「戲功」　祥仔膝頭腫晒冇怨言

由兩大「視帝」黎耀祥（祥仔）、陳豪及龔嘉欣、李佳芯主演的無綫熱播劇《殺手》，自開播以來贏盡口碑、收視高企，飾演「閻武」的祥仔，與飾演「Dark Angel」的龔嘉欣還有不少埋身肉搏戲，二人每次交手總是難分難解。早前龔嘉欣向祥仔「挑機」，參與競技射擊運動，大鬥槍法！

祥仔與龔嘉欣透過三個回合作比併，首回合，二人先要互射對方肖像測試眼界，在比試之前，祥仔盡顯紳士風度，他表示：「嘉欣，你想我開槍打你邊度？」嘉欣即答道：「打我最大嘅地方⋯⋯我對眼。」不過，祥仔似乎眼界麻麻，未有打中嘉欣的指定目標，相反龔嘉欣卻「Dark Angel」上身，槍槍打中祥仔肖像要害，勝出首回合。

之後，他們要鬥快上彈開槍射靶，在劇中曾是頂級殺手的祥仔，速度當然有番咁上下，輕鬆力壓龔嘉欣勝出，搶回一局。

到決勝回合，祥仔與龔嘉欣要鬥快跑到槍前換彈夾再射擊目標，雖然祥仔由跑到換彈夾均一直領先，但卻遭龔嘉欣後來居上爆冷勝出；祥仔最終須接受大懲罰，當成龔嘉欣的活靶任射唔嬲。

事後，祥仔與龔嘉欣透露首次參與競技射擊運動，大讚刺激、好玩，祥仔還笑言自己揸起槍好有型，至於爆冷獲勝的龔嘉欣自爆有遠視：「冇想過會贏，平時掟飛鏢都唔會掟中個靶，以為玩競技射擊運動對女仔會難啲，但原來一啲都唔難。」

提到在《殺手》中首次合作，祥仔與嘉欣即互笠「高帽」，龔嘉欣先說：「如果喺退休前未同祥哥（黎耀祥）合作到的話，絕對係遺憾。開頭未認識祥哥，以為佢好Cool，但合作過程發覺祥哥好照顧後輩，而且仲好專業，記得有場戲祥哥拍到身水身汗、膝頭都腫晒，我就等埋位食緊薯條，見祥哥一句怨言都冇，坐埋一邊飲水，印象好深刻。」

祥仔也大讚嘉欣是他眼見最搏命的女演員，在拍攝過程中鮮有用替身，令他非常佩服。