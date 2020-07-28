慢性前列腺炎導致精神抑鬱

Q：小弟三十多歲，在少年期已患上前列腺炎，那時候因經常尿急，初診為尿道炎。後來發現服用多種藥物都無效，再檢驗才診斷是無菌性前列腺炎，病因不明。十幾年來可說是與前列腺炎為伴，嚴重時出現(睪)丸疼痛、會陰痛、射精疼痛、腰下方和鼠蹊部疼痛、尿頻、尿急，要服西藥控制，只是治標不治本。輕微或無症狀時就不用服藥，但就常有性慾不足、不想自慰、容易不舉和早洩。由於為這病引致壓力太大，精神抑鬱，現需服用抗抑鬱藥物。這幾個月病情持續復發，交歡時陰莖除了難勃起，就連射精都沒甚麼感覺，這是以前未曾試過的，請問病情是不是已惡化？

王先生

A：前列腺是男性內生殖器中最大範圍的附屬性腺，位於盆腔底部，其上方是膀胱，下方是尿道，前方是耻骨，後方是直腸，其功能為產生前列腺液，前列腺液可給精子供給營養，製造健康精子。

前列腺炎是男性性健康的公敵，患此症者為數不少，復發率高達2至3成，並有年輕化趨勢。前列腺炎分為急性，多由感染引致；若經久不愈，反覆發作，便會變成慢性前列腺炎。前列腺炎患者飽受症狀之苦，影響日常生活，常有尿頻、尿意不盡、會陰脹痛、(睪)丸不適、搬重物或激動時滲出體液等不適情況。性愛時，患者亦較常面對早洩、不舉、射精麻木或痛楚之苦。

前列腺炎分類之中，「無菌性慢性前列腺炎」最令群醫束手無策，它是難治愈、易復發的一種前列腺炎，需要長期進行醫治及調理。患者的前列腺液中出現異常的發炎細胞，經各種培養方法卻沒找到感染源頭，故不少意見認為它是自體免疫疾病。由於它不屬急性帶菌性質，抗生素亦難以對付，也因為是慢性症狀，惟有靠患者長期保持身心健康以控制炎症，憑正面心態和鬥志去克服病情。

閣下再度受到炎症困擾，且出現射精麻木症狀，為性健康及性福着想應盡快重新求診，至少包括兩方面的診斷。第一，是否仍舊是患上「無菌性慢性前列腺炎」，由於距上次診斷已相隔十幾年，閣下亦開展了性行為，需要檢驗清楚現時有否受到淋球菌、衣原體或支原體等感染。第二，射精感覺異常，如失去感覺、麻木或疼痛等，有可能與前列腺周圍的神經和肌肉出現異常變化有關，需接受泌尿專科診治。有部分患者同時接受中醫治療，服用中藥治療前列腺炎症。

日常方面，患者需注意營養吸收和多喝水，不要因為逃避尿意而缺乏水分吸收。忌煙酒、忌煎炸食物、宜清淡。食療方面，可服用一些具消炎效用的天然食品如蜂皇漿等，但需要持之以恒，長期服用。心理狀態方面，部分慢性患者伴隨頭痛、頭暈、失眠、多夢、焦慮、抑鬱等情緒問題。當身心方面皆受消耗，個人意志消沉，在身體不適及心理壓力雙重打擊下，患者更易出現早洩、不舉等性功能障礙問題。精神科藥物可助紓緩不良症狀，可考慮同時接受情緒輔導，培養正面觀念對抗炎症。

李偉儀