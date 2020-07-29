人情冷暖！范冰冰姚晨互當透明　姊妹變路人甲

近年飽受事業及感情重創的內地女星范冰 冰，嘗盡人情冷暖，范冰冰於2018因一場逃稅風波，不單被追繳稅款及罰款達10億港元，昔日「范爺」氣場也 隨之蕩然無存，由天堂跌落地獄，飽受外間批評之餘，也嘗盡娛樂圈人情冷暖。昔日生日時大搞派對，名人紅星紛紛前往贈興，或爭相在社交網祝賀刷存在感，但逃稅風波後，肯留下片言隻語的寥寥可數，日前冰冰在機場 偶遇好友姚晨時，更上演同場見面不相識的陌路人場面！

同機冤家路窄

上周六（25日），冰冰獨自現身北京機場，一身少女Look的她戴着口罩，拉着行李默默地走，跟昔日所到之處有保鏢護花的架勢場面有天淵之別，不過現場仍有不少粉絲拍照及 索取簽名。原來冰冰碰巧跟姚晨同一航班抵達，當她被粉絲及攝影師追着時，姚晨完全被當透明，期間二人發現對方並互望，但「零交流」未有停步打招呼，互當路人甲，然後各自上車離開。這一幕迅即成為內地網上熱搜，雖然二人從未合作，但常在公開活動碰頭，多次被拍得咬耳仔、攬頭攬頸 等親密舉動，有次冰冰甚至讓出「C位」即中間靚位給姚晨企，所以不少網民大嘆「人走茶涼」，認為「范爺」落難被同 行保持「社交距離」絕非傳言！

反而曾跟冰冰傳不和的內地女星周迅，卻被網民大讚有義氣送暖！原來她日前被拍得現身冰冰於北京開設的美容店，當晚8時許，她與助手由美容院後門離開，故被猜測與冰冰破冰「復交」！早年有傳二人因同公司關係，為爭奪「一姐」之位而關係破裂，當年周迅回應時表明不想當一姐，更稱跟冰冰只是點頭之交，圈中好友只有劉若英及章子怡。

感嘆「要靠自己」

近兩年來，冰冰多次復出不果，甚至當網紅開直播帶貨也被封殺，飽受事業及感情重創的她仍保持「范爺」氣派，全無懼色！日前受訪時，她盡顯堅強女漢子一面，自言性格「堅持、勇敢、果斷」的她坦言人生無常，面對無法預知的境遇，能做的就是適應與努力。對於人生中的艱難時刻，她說：「每個人理解和定義的艱難時刻也不一樣，而且遇到才知道，但是人生繼續，你就必需邁過這一道一道坎，渡過這些艱難時刻。」

談到明年的願望，她表示最大心願是父母身體健康，並說：「自己的事情都要靠自己完成才可以。」話有玄機，明顯面對人情冷暖，她一樣泰然自處。至於面對虛假及被誹謗的事情，她揚言會去習慣：「真的沒感覺就也是挺假的，但是我的承受力還不錯，也會有不開心和皺眉頭的時候，但久了確實是習慣就好，也不會影響我的生活。」