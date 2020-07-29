「六合彩女神」李芷晴直播蝦碌　最叻扮淡定

有「六合彩女神」之稱的李芷晴（Stephanie），笑談當直播節目主持的點滴，自認性格「騰雞」的她，經過訓練後脫胎換骨，曾遇突發事故都能保持微笑，鎮定面對，獲讚出色！談到擇偶條件，Stephanie笑言最緊要錫自己！

曾參選港姐的李芷晴去年獲安排主持《六合彩》節目，雖然現節目因疫情稍作暫停，但都無損粉絲對她的愛戴，不時在網上留言為她打氣！平時主持節目淡淡定定的她，原來初初做主持時都非常緊張，她笑言：「開頭真係好緊張，正式做之前訓練咗三個月，要學習控制時間，同埋遇到突發事時要保持鎮定，我試過訓練期間唔記得稿，會講咗自己嘅口頭禪『吖，哎呦！』，工作人員會提我咁樣唔得，因為觀眾就會知道錯咗，慢慢練習之後，就鎮定咗好多。」

談到正式做主持時有甚麼蝦碌事？Stephanie表示：「記得有次做直播，部機停咗十秒無開到，當時個心雖然會諗『吓，點算！』但表面就好淡定，保持微笑，之後大家都讚我叻，呢啲鼓勵都畀好多信心。」獲封「六合彩女神」的她現正單身，問到擇偶條件？Stephanie笑言：「冇話一定要點樣，我覺得最緊要係錫自己，同埋要夾。（有冇諗過幾多歲前結婚？）細個會想三十歲前，依家大咗，覺得一切隨緣，最重要搵到啱嘅人。」

除了做主持，Stephanie亦曾演出過無綫劇《逆天奇案》，她直言跟陳展鵬、林夏薇兩位前輩合作，令她獲益不少：「記得我拍個場戲，要行一條直路係咁Sell陳展鵬同林夏薇幫我買婚紗，要記好長嘅對白同記住啲走位，佢哋好好，會好幫我，陳展鵬仲特別加咗一啲反應，令到拍嘅時候我冇咁緊張，更加容易接到對白，好多謝佢哋。」

Profile

姓名：李芷晴

年齡：27歲

三圍：34、23.5、35.5

興趣：中國舞、芭蕾舞、鋼琴、唱歌、中國畫