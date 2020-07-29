【星星蜜語】香港人個性由消費型轉為儲蓄型

由於着緊自己的金錢和資源因，所以香港人會由以前的消費型性格，逐漸轉變為儲蓄型。（設計圖片）

由現在至8月12日，如果大家比較關心疫情，情況在這段期間會稍為好轉，但防護措施仍不能鬆懈，因為感染數字只是比早兩星期低一點，但香港仍然持續有小規模的感染。人們的視線會從抗疫回轉到經營自己的生活和事業，尤其緊張自己手上的金錢和資源能否累積，因為大家都知道，積穀防飢，未雨綢繆，十分重要。香港人已經由以前消費型性格，轉變為儲蓄型了。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座

你們會主動去關顧身邊的人，縱然資源不多，可能自己也只是僅僅足夠，但你們會願意無私地與所愛的人分享資源，共同渡過生活的難關。

金牛座、處女座、山羊座

這兩星期你們的運程稍為平平，不要有太大計劃和動作，事事保守為上。要好好看管金錢和資源，別人的貪心很易將你的擁有據為己有。

雙子座、天秤座、水瓶座

環境未好轉，你們已有破釜沉舟的衝勁，會加倍奮鬥，為自己製造更多事業或生活各方面的好機會。很多跟別人洽談會面的機會，但財富未那麼早到埗，仍要付出更多努力才會賺錢。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這是你們感到迷惘的時期，想得多、做得少，一動不如一靜是對的，先把握好自己本來已擁有的，再以細碎的步伐慢慢摸索前路。