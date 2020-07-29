娜姐散播黃六醫生新冠肺炎不實言論　被社交網封帖

美國天后麥當娜（Madonna）於社交網站上載一段熱門短片，其中「女醫生」Stella Immanuel演講聲稱面罩與隔離對防範新冠肺炎沒有幫助，又聲稱藥物羥氯喹可以醫治新冠朋炎，但該說法已經被眾多醫學權威駁斥。

娜姐留言力撐Stella Immanuel：「真相會令我哋所有人自由！但有啲人唔想聽到真相。尤其係有權力嘅人士，借助搞咁耐研發疫苗去搵錢，其實疫苗一早被證實有咗幾個月。佢哋寧可被恐懼控制自己，等有錢人愈有錢，窮人愈窮，病人愈病。呢個女人係我英雄，多謝你Stella Immanuel。」Stella Immanuel過往已有不少離譜醫學見解，包括認為子宮內膜異位症是由與惡魔夢中性交所引致。

由於娜姐散佈不實言論，違反社交網站規則，該帖被遮蔽，加上警告。起初該帖被刪除，但娜姐不信邪，幾小時後又重新上載。最諷刺是娜姐最討厭的美國總統特朗普（Donald Trump），其實亦轉載過同一短片，他曾不點名讚揚過Stella Immanuel，認為她說得有道理。

網友對娜姐非常失望，有人表示：「麥當娜！！！又嚟？！呢個係錯誤資訊。你有影響力，但你喺度散播不實消息同黃六醫生嘅嘢。學吓嘢啦！或者，好似你所講，醒吓啦！！！」