Summer Showcase 2020　人氣Figure率先睇

雖然動漫電玩節「避疫」延期，但不少玩具廠都按照原計劃發表產品，本地人偶龍頭Hot Toys早前便舉辦了場「Summer Showcase 2020」，一次公開多個夏日新作，部分更在旗下eShop接受預訂，又睇吓邊款能令玩具迷大破慳囊啦！

重製經典Tony

Hot Toys多年來製作過逾80款《鐵甲奇俠》系列人偶，好多賣完想後追就只能食炒，幸好廠商耐不耐也會重製舊作。呢款Tony Stark (Mech Test Version)復刻10年前作品，頭雕為重新製作，銀色機械手臂與小腿部件也改良了設計，複雜精密兼設有外露「真」電線，同時為掌心、胸口及機械腳掌的LED亮燈裝置供電。豪華版配有360°旋轉滅火器，經eShop預訂仲送Arc Reactor及Mark II面罩乙個。

IM戰損重生

漫威宇宙裏Tony Stark戰死，正當大家以為今後難再有Iron Man Figure，HT竟然想到把《蜘蛛俠: 決戰千里》內的喪屍版Iron Man變成實物，並忠實還原金屬裝甲的腐銹、凹陷、刮痕和泥漬，損毀處滿布舊化零件與電線，頭盔更露出半臉頭骨，加上3處LED發光燈效，完全是技術Show Off之作！

包膠新神女

《神奇女俠1984》要到9月30日才上映，不過Gal Gadot新造型現在可經Figure率先睇。新作特別加強了肢體比例與可動幅度，上半身及雙腿採用包膠設計，除可隱藏活動關節，更能塑造出女神的健美體態！頭雕亦是重製，像真度見仁見智，但一頭長曲髮改為軟膠物料，比植髮更易打理。

配件王機堡

機堡在《死侍2》中為求妻女而穿梭時空，加上造型搶眼，得到唔少人喜愛。此款人偶還原了角色臉上的刀疤與冷漠表情，同時重點在於左眼球，懂得發光的同時有受到病毒侵蝕的痕迹，製作難度極高。全副武裝的他配有重型機槍、流彈發射器、仿光盾等件武器，配件控必Like！

同期精彩作品

除以上人偶，同期仲有大量作品是首次對外公開，即刻睇睇！