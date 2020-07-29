包貝爾取代任賢齊惹爭議　張栢芝接班人係佢！

藝人任賢齊與張栢芝主演、馬楚成執導電影《星願》，於1999年上映，由於故事凄美、許多鏡頭都很有美感，令不少觀眾鍾愛，當年票房亦相當之好，栢芝更因此片走紅，由她主唱的片尾曲《星語心願》更是她的經典歌曲之一！

多年來，導演馬楚成都希望為該片拍續集，近日，網上便盛傳他將拍《星願》續集《十一天零一夜》，不過，由於事隔廿年，有指男女主角已不再是張栢芝與任賢齊，而是內地女星古力娜扎以及曾參演《建軍大業》的內地男星包貝爾，不過，任賢齊將會客串，電影預計於明年七夕節上映。

雖只是傳聞，但網友對於新配搭反應不一，很多都對包貝爾任男主角有意見，不少更彈他演技差，跟古力娜扎不相襯！但據知，影片還未正式簽約拍攝，所以所有演員都有機會被改動，而馬楚成方面，對於被指開拍《星》續集一事，則笑言不作回應。

馬楚成近年主力在內地發展，並正籌備開拍超級英雄電影《七聖》，該片於今年一月於北京舉行大型電影發布會，鍾楚曦、黃明昊等出席，該片原定五月開拍，可惜，撞正新冠肺炎疫情爆發，現已暫緩開拍，待疫情穩定後才開工，安全至上。