一鬆懈就出事！麥德羅病情轉差　轉院重新醫過

確診新冠肺炎的歌手麥德羅於本月17日入住威爾斯醫院，住院12日後，原本病情有好轉，日前更自拍除口罩晒V字手勢的照片，不過今日突然傳來他轉院消息，疑病情有變。

麥德羅接受東網訪問時說：「我坐白車啱啱轉咗去上水北區醫院，1時出車，2時就到咗，我喺威爾斯住院期間，病情有進步，由最初入院時，醫生話我得23分，慢慢好到26分，之後再好啲有30分，不過我住嗰間4人房，多咗個86歲嘅確診伯伯嚟咗，佢年紀較大，又成日唔戴口罩喺度咳，可能又感染到我，依家又變番得26分，本來醫生話有30幾分就可以出院，可能有機會過幾日就出院，依家又要重新嚟過，好慘，好唔抵，好陰功，好想喊，我咪同醫生講想轉去其他醫院住，想同啲後生啲嘅病友一齊。」

不過麥德羅亦直認因病情轉好而變得鬆懈，他說：「醫生見我又差番，問我做過乜，我話做運動、跳繩咁，有時做運動時又唔記得戴口罩，瞓覺又唔記得戴口罩，醫生叫我唔好再做激烈運動，所以我呼籲大家，無論咩時間都要戴口罩，同埋我唔敢再做運動，最多都係拉吓筋啦。」問到現時病況如何？他說：「我個肺係花咗，打咗5支針後已都好啲，但依家差番又咳番，不過唔係好辛苦，可能要再打多7支針，又要多住一排。」又謂之前醫院近沙田，都有朋友送靚生果給他，現轉院到上水，朋友嫌遠，應不會再有人送食物，並透露好友劉少君應日內還可出院。而麥德羅女友劉麗萍（Apple）及施匡翹就仍在留院，不過進展好好。