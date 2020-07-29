玩調酒笑料百出！吳嘉熙打唔開個杯蓋

女神級的余香凝（Jennifer）與吳嘉熙（Cheronna）早前首次合作推出創作新歌《天地分裂》，二人化身「天使」與「魔鬼」，以對唱方式帶出天使與魔鬼爭鬥效果。為了迎合這首新歌，Jennifer與Cheronna早前特地去親手調製代表「天使」與「魔鬼」的酒。

雖然因疫情關係未能親身為新歌做宣傳，不過望歌迷聽看MV時，可以從聽覺、視覺、味覺體會新歌背後的意思，Cheronna表示︰「疫情期間，好多朋友都留在家中，知道唔少朋友都會在屋企飲悶酒，所以我們為這首歌特別配製的『天使與魔鬼』。」Jennifer則說︰「這個新歌禮物細細樽，大家唔會易醉，可以邊飲酒又好放鬆咁聽我們首歌。」

至於炮製「天使與魔鬼」當日，兩位調酒新手可謂笑料百出，雖然有調酒師在旁指點，但兩人經常忘記調製次序及搖酒姿勢，其中Cheronna搖完酒後，竟開不到搖酒杯，搞到她尷尬大笑，結果她與Jennifer輪流使出「大聖劈掛」，擾攘一輪後才成功把搖酒杯打開。Jennifer透露首次調酒，直言調上癮，而Cheronna笑言已是第二人調酒，不過仍搞到雞手鴨腳，直言對調酒沒有天分。

代表「天使」的Jennifer笑言兩款酒表裏不一，自己的性格與這杯酒非常相似，自言性格非常「勍」，她笑說︰「係用冬蔭公voka溝出嚟，所以睇落好清原來好辣。我外表睇落好似好乖，跟Cheronna對比，佢就比較活潑頑皮，其實內裏我都好勍，我嘅性格都唔惹少。」

至於代表「魔鬼」的Cheronna表示︰「酒睇落好濁，好似好難入口，但飲落去係略帶甜味。我表面（膚色）同呢杯酒顏色差唔多，但我一定唔係甜，我覺得我勍嘅程度比『天使』呢杯酒更辣。」二人坦言調製這兩杯別有意思，Jennifer表示︰「以每一個選擇都係睇你自己，同埋唔可以單憑外表就去評價別人。」