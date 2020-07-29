返港被歧視！喬寶寶：連堂細佬同我保持距離

喬寶寶回港拍戲見盡人間冷暖，他亦深明重難月日命仔最重要。

觀眾緣甚佳的喬寶寶於今年三月移居蘇格蘭跟家人團聚，不過，短短五個多月他又戲癮發作，返港拍攝電影《時代》，他對今次回港感慨萬千，可謂看盡人情冷暖！

今次演出只收八年前的片酬，由於片商提供酒店住宿及機票費，寶寶覺得對方好有誠意，但回港後需接受14天隔離，為了這段時間忙於找尋「避難所」：「由於之前英國疫情嚴峻，我今次返嚟好多親戚都唔敢收留我，驚老婆、仔女詐型，好彩最後有一個堂細佬，佢獨居嘅肯收留我。」

雖然肯收留，但寶寶坦言對方非常驚青：「佢畀晒成個廳我，自己好多時都匿入房，同我傾偈時、買飯畀我食時，都會保持一段幾遠嘅距離。」

而不少朋友都知道他回港的消息，但係「扮唔知」，不想跟他接觸。問寶寶得到如此對待，可會感到失望？他謂：「唔會，其實真係明白，依家嘅疫情咁樣，人身安全真係最重要。」

人間暖流，契姐黑妹李麗霞卻雪中送炭，叫寶寶到她家居住，但因電影拍攝地點與契姐寓所路程距離很遠，最後惟有婉拒。

寶寶於香港土生土長，對這裹有一份很深厚的感情，對於疫情肆虐導致經濟低迷感到心痛，他謂：「我每日都會留意香港新聞，其實，我覺得每位出過境再入嚟香港嘅人，都應該要做新冠肺炎測試，唔應該有人或者某些職業人士可以豁免，同埋，因為疫情令百業蕭條，香港政府應該要諗啲辦法幫幫手，外國都有啲政府出咗好多保就業、促進經濟嘅方案，香港政府都應該要好好考慮一下，幫下依家一班水深火熱嘅香港市民。」