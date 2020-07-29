甜美女星染毒光頭行乞！泰國女演員四肢痙攣慘死

泰國女演員Tai Manusanan Pandee多年前憑甜的外貌，拍攝電影《傻瓜拳擊手》（Noodle Boxer）等受到歡迎，本來前途一片美好，可惜染毒令人生跌入谷底，更淪落街頭行乞，最近更被警方發現她的遺體，終年33歲。

Tai當年拍攝電影《傻瓜拳擊手》（Noodle Boxer）等受到注目，還在曼谷的酒吧駐唱，月入至少數十萬泰銖。但一場車禍卻改變她的命運，車禍奪去她男友的生命，Tai帶着悲傷回家鄉休養，開始染上毒癮。2016年她兩度因為偷錢和手機被捕，偷竊更斷正被拍下照片在網瘋傳，眾人認出她是明星後不但沒有同情，還向她痛罵。去年她被發現光頭及沒有眉毛，骨瘦如柴，精神恍惚坐在街邊行乞，口中喃喃說好肚餓，求途人施捨醫肚。Tai母親當時表示女兒吸毒後人生變晒，她帶着女兒到處流浪拾荒為生。

事隔一年至最近，有報道指Tai已離世，當時警方接獲報案，在一個民居發現Tai的遺體。收留她的81歲老翁表示Tai在附近遊蕩，3天前求他收留，他見Tai好可憐便答應，老翁透露她似患重病，平日問10句只能氣絲微弱答一句，且不停發抖流口水。據警方初步調查，估計Tai是因舊病復發，四肢處於痙攣狀態下離世。