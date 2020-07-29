食肆禁堂食　楊明唔排除燉湯店關門

無綫劇集《迷網》演員楊明與高海寧在將軍澳電視城為劇集宣傳。楊明身為五間燉湯店老闆，在實施食肆全日禁堂食首日，也相當忙碌，有不少舖頭的事情要處理，問到生意是否大受影響？他說：「未睇到實質數字，不過，之前限制晚市堂食，五間舖生意跌咗三、四成，雖然唔樂觀，但希望配合政府措施抗疫，一齊捱過去。（最壞打算會唔會關掉一、兩間？）唔排除，但會盡量安排長工開工，依家縮短咗營業時間，等員工多啲時間多喺屋企。」

高海寧透露有份參演的新劇《七公主》因應疫情，暫停拍攝外景七天，她說：「都係好事，對演員、幕後、市民都好，唔介意延遲一星期煞科。」

講到她於演出的內地劇《三十而已》中掌摑女主角江疏影一幕，引起內地網民討論，高海寧說：「好開心，只係客串幾場，冇諗過咁有話題性。（有人說你不夠資格掌摑江疏影？）只係個別人嘅睇法，九成九嘅人都話好睇，冇唔開心。我只係拍咗兩日，開工第二場戲就拍掌摑戲，初頭唔知係真打定借位，所以事前都有溝通，佢仲嫌我打得唔夠力，導演為咗連貫，要求一Take過，我哋最後兩Take搞掂。（人氣帶挈內地搵真銀？）開頭冇諗賺錢，只係當體驗，但效果超出預期，希望將來有機會再拍。」