禍從口出！藝人講錯嘢　分分鐘工都冇

藝人馮盈盈尋日喺有份主持的無綫節目《#後生仔傾吓偈》中講錯嘢，指殺妻大學教授搞婚外情但冇離婚，繼續照顧家庭係幾有責任心，「偉論」一出即惹來網民齊插，鬧爆馮盈盈亂講廿四，後來佢喺社交網澄清係「被安排嘅角色」補鑊。不過講錯嘢又可止馮盈盈一個，好多藝人都試過，好彩就補番隻鑊，大眾接受番，唔好彩分分鐘一句說話斷送演藝事業！

陸浩明爆喊認錯

陸浩明（6號）都同馮盈盈一樣，喺節目《#後生仔傾吓偈》口誤出事，講到「防疫意識」時，佢將2003年沙士疫情錯誤地講成香港是病毒源頭，引起網民不滿，事後陸浩明兩度在社交網道歉，但公眾仍然未收貨，6號隨即喺電視城再度道歉和承諾會作出糾正，情緒更一度失控爆喊，佢直言因此事兩晚瞓唔着，6號多次道歉及後悔的態度獲同是節目主持人的麥明詩及馮盈盈力撐，前者叫網友唔好再「鞭屍」，後者就大讚肯承擔。盈盈當時受訪更說：「小心說話是係一向要做嘅事，新冠肺炎更加人命攸關，特別要小心，好彩今次特輯內有好多專業人士幫手做資料搜集及Fact check。」話口未完，馮盈盈就老貓燒鬚，今次就輪到佢出事喇！

蔡嘉欣「感謝疫情」

「惹火港姐」蔡嘉欣在社交網因為一句「感謝疫情」引來大批網民圍插，事緣係蔡嘉欣主持的節目《姊妹淘》其中一位主持李君妍的姐姐確診新冠肺炎，有份主持同節目的蔡嘉欣立刻自發性居家隔離14日。坐完「疫監」後佢同家人行山舒展身心，將行山相放上社交網分享，但留言卻觸動網民神經：「感謝疫情，喚醒了我們家沉睡多年的運動基因，咁多年嚟從未同屋企人行過山。」就是一句「感謝疫情」，她立刻被網民圍插，直斥她在疫情嚴峻時期，竟然反過來「感謝」：「死咗咁多人， 仲要感謝呢個疫情？就係因為喚醒你做運動？ Like唔係咁呃的吧」，及後蔡嘉欣認錯，直言今次說話冇經大腦，更會自我深刻反省。

孫慧雪「男人收皮論」

人妻孫慧雪樣靚身材正，就算做咗媽媽都一樣係咁索，係公認嘅人妻女神，但早年因為一個Post搞到引起好多男網友不滿，佢當時個post係咁寫：「有時候覺得，做女人真係好難，太蠢又唔得，太叻又唔得；太懶又唔得，太上進又唔得；太肥又唔得，太瘦又唔得；太林又唔得，太惡又唔得；太醜又唔得，太靚又唔得！但相反，女人就要識得包容！男人，收皮啦！#深夜有感」，「男人收皮論」一出，就獲好友林泳淘力撐，大讚講得好，不過亦有網民狂插，指雪雪叫男人收皮，為何又要出性感寫真？為何又要結婚？不過經過一番熱烈嘅討論後，事件最後都係不了了知。

蕭正楠「邪不能勝正」

蕭正楠（Edwin）與與麥浚龍（Juno）同以歌手身份出道，當時Juno被指倚靠父親財力上位，故兩人鬥得難分難解，結果Edwin於2003年初的《勁歌頒獎禮》力壓Juno贏得新人金獎，並忘形地爆出一句「邪不能勝正」，被指有弦外之音暗寸Juno，因而激怒公司遭雪藏。其後佢轉戰內地發展，至2008年回港加入無綫，並由三四線奀星做起，靠住肯學肯捱嘅態度，獲監製賞識，近年升呢成為一線小生。

蔡楓華「剎那光輝不是永恒」

蔡楓華於1985年當住全港觀眾面前爆出一句「剎那光輝不是永恒」，從此黑氣纏身，風光不再，當年歌壇蔡楓華與哥哥張國榮鬥得難分難解，85年《勁歌金曲》第二季季選，哥哥張國榮連奪三首金曲，當晚無綫直播哥哥在紅館演唱會領獎時，哥哥還演繹了蔡楓華當晚落選的歌曲《愛不是遊戲》，就這樣，觸動了當晚《勁歌》主持蔡楓華的神經，爆出呢句說話，這句說話令蔡楓華《勁歌》主持工作被抽起，被擲入雪櫃，雖然後來佢仍憑《絕對空虛》爭番啖氣，但之後推出嘅唱片成續都平平，後來差不多消失於樂壇中。