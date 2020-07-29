諗計揮抵曾志偉　曹查理為苑瓊丹復出拍三級片

由苑瓊丹（苑仔）主持的香港開電視節目《開工大吉77》，邀請了久未公開露面的曹查理做嘉賓，二人無所不談，曹查理最令觀眾留下深刻印象的，當然是他拍過多部三級片，演的大部分是猥瑣、鹹濕角色。

曹查理直言當年因「條氣唔順」才去接拍三級片：「當年我幾靚仔、又高大，但成日都做奸嘅，處於半紅不黑位置，最紅反而係曾志偉、大口青，佢哋做晒主角嚟打我，我就一於去拍三級片，睇吓你哋敢唔敢！」。

他笑指自己從未與圈中人發生感情，話自己歷史「乾淨」：「咁多年都冇同圈中人發生過，一夜情都冇！我記得第一次拍三級片，對手係一個泰國女生，得番塊布遮住，真係睇你夠唔夠遮啦，緊張到不得了，要拋開個心理，淨係諗住錢，收工去邊度使錢！」

因為拍三級片致富，曹查理亦成為影壇搶手貨：「我當時六萬蚊一組，日日開工開足幾年，試過有一次嚟到現場，導演覺得個景唔得，照出糧叫我收工！其實我唔介意人哋點睇，因為最緊要記得我，而且好多女明星都係得遠觀，我就可以同佢哋親近，所以唔抗拒。」

曹查理透露自己已經退休，所以拒絕了很多訪問，純粹「畀面」苑仔出山：「大傻（成奎安）舊時叫我返內地登台，話上去打個招呼就有幾萬蚊，我都唔睬佢！今次苑仔叫到我先出嚟咋，如果苑仔叫我一齊拍三級片，我肯復出，因為呢部一定係笑片，唔會係愛情動作片。」