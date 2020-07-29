張若希為17歲生日親自作曲　唐韋琪疫情全面停工

歌手唐韋琪的徒弟張若希為新歌《17歲的畸歌》錄音，親自作曲的若希表示：「9月30日就係我嘅17歲生日，所以想寫一首關於17歲成長嘅歌，而因葵老師知我性格比較佻皮，所以就叫『畸歌』，而之前因為疫情停課，原本學生好期待放暑假，不過依家又要補課，所以首歌就表達到我嘅心情。」負責填詞及監製的因葵亦謂此曲會集結過去幾十年不同風格的曲式。而雷有輝就負責和音，唐韋琪表示跟他很有緣：「佢曾經幫我嘅《夢中天使》做和音，今次就幫我徒弟做和音，所以好有親切感。」雷有輝就大讚此曲很有青春活力。

而問到疫情可有影響工作？唐韋琪表示全部工作要暫停，但此曲講放暑假，希望可以幫到年輕人減壓。而講到雷有輝本身8月中開騷，現可會因疫情而延期？他坦言：「應該8月頭會公布延期，老闆話只會延期，但唔會取消，希望大家繼續守住衞生，疫情好快過去，我個騷好快同大家見面，其實我都預咗延期，最緊要有拖冇久。（有影響？）最大嘅影響就係多啲時間預備，雖然個rundown已經90%完成，練咗少少歌，不過多啲時間，可以做得再好啲。」