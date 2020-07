台灣女星陳喬恩同比自己細九年嘅馬來西亞富二代曾偉昌(Alan),因拍攝內地真人騷節目《女兒們的戀愛》擦出愛火花,經常喺社交網放閃嘅佢哋,原來已經拍拖一周年,今日陳喬恩喺社交網透露Alan送上一枝玫瑰花,簡簡單單咁慶祝。

而陳喬恩自言感激一年前彼此喺節目遇上對方,更多謝對方經常為佢帶嚟歡樂:「The best partner is one that is not,only a lover,but your best friend as well.Thank u for always making me smile(最好嘅拍檔唔單止係最愛,亦係最好朋友,多謝你經常為我帶嚟歡樂!)」唔少網友及朋友送上祝福,而陳喬恩話希望疫情過後,帶埋男朋友返台灣,畀一班朋友過目「見家長」!