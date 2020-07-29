Nissan Ariya　純電動家族新成員

Nissan最近發表了旗下全新純電動SUV--Ariya，提供前驅和四驅版本，車載鋰電池容量亦有 63 kWh和87 kWh可揀。（互聯網）

Nissan是全球首間推出量產純電動車的車廠，早在2010年便首度推出純電動小揭背LEAF，相隔10年，他們終於有第二款純電動車型發表，指的就是擁有Coupe SUV設計的Ariya，預計最快可於明年中率先在日本巿場推出。

全新Ariya的車身長闊高分別為4,595mm、1,850mm及1,655mm，採用全新EV底盤平台架構，及車載最新Nissan Intelligent Mobility科技，包括e-Pedal、ProPILOT 2.0及ProPILOT Remote Park等。將提供2WD和4WD版本選擇，而車載鋰電池容量亦有63kWh和87kWh可揀。

當中以87kWh的4WD版性能最強，搭載前後雙電動馬達及e-4ORCE控制系統，最高輸出功率290kW，最大扭力達600Nm，0-100km/h僅5.1秒。而87kWh的2WD版則具最長續航力，可達610km(日本WLTC)。若使用130kW的CHAdeMO系統快速充電，只需30分鐘便可補充375km續航力。