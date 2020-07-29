【外賣奇遇記】林凱恩個麵竟然畀人食咗？

今日開始實施全面禁堂食，食肆以外賣為主，外賣量增加，唔少藝人都中過招，出現貨不對辦嘅情況，搞到一肚氣。

林凱恩說：「我上次嗌外賣，Order咗啲小食同埋番茄牛腩湯麵，好高興諗住食外賣之際，打開碗麵淨係見到番茄同埋湯底，但牛腩同埋麵就搵極都搵唔到，我以為佢分開上。點知摷極都冇，最後惟有打去舖頭問清楚，對方竟然同我講係關送貨嗰個人事，唔關佢哋事。我心諗係中途跌咗？有人肚餓途中食咗？諗唔到答案下，最後死死地氣自己煮麵食，激死我！」

江伊晴（前名：江若琳）說：「有次我叫茶記外賣，我柯打咗杯凍檸水少甜，點知佢唔知係咪聽錯，嚟咗杯走甜，仲走埋啲檸檬，即係嚟咗杯清水。而我柯打咗個星洲炒米要加辣，佢就將三條指天椒放咗喺個飯盒出面，唔係喺炒嘅過程加辣，我都唔知好嬲定好笑。」

莊思敏指不時會叫麻辣火鍋外賣，因覺得火鍋連湯底及餸菜一起送到，相當方便，也不擔心外賣送到食物已變冷。不過，莊思敏謂近期外賣的水準認真麻麻：「近期叫外賣嘅Apps可能太多人用，出現唔少問題，除咗遲到仲更經常甩底，試過一晚連畀兩間公司甩底，有時食物、飲品嚟到都倒瀉咗一半，但係畀咗錢，都只能夠接受。」

廖子妤說：「我自己住，所以成日叫外賣。我同住得好近嘅談善言都係邊爐控，但又好懶，即使附近有街市都唔鍾意落街買食材，一個月起碼有一、兩次叫個外賣邊爐返屋企慢慢歎，兩個人起碼會叫8、900百蚊嘢食，放到成枱都係。疫情下都擔心愈嚟愈依靠叫外賣，對環保造成一定影響。」

陳婉衡說：「我諗我最瘋狂嘅外賣經驗，就係為咗少少嘢食，好似一杯珍珠奶茶，就會叫多好多其他嘢食，等夠某個金額，人哋先肯送上嚟囉！」