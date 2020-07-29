貴族生活：「大帝」百萬球衣　開拍在即

一般籃球球衣如果只是球迷版本（Swingman）售價大多數都是幾百左右，就算造功好一點、比較高級的球員版（Authentic）亦都只係千零兩千，但近日就有一件價值過百萬港元（拍賣估價15至20萬美元）的籃球球衣即於網上公開拍賣。點解要咁貴？因為呢件球衣係「大帝」LeBron James於2013/2014球季為邁阿密熱火隊效力時穿着過上場（Game Worn）的落場戰衣。

雖然該季總決賽「大帝」領軍的邁阿密熱火隊以1：4場數不敵聖安東尼奧馬刺隊冇贏到冠軍指環，但畢竟該球季是LeBron James最後一季披上熱火球衣上陣，而且效力4年皆帶領球隊殺入總決賽，當中更有兩年贏埋冠軍，所以你話呢件球衣係咪好有紀念價值先？加上睇番近年與「大帝」有關的籃球球衣及籃球卡拍賣往往都創下驚人成交紀錄，如果有閒錢的話，呢件「6」號球衣絕對值得入手收藏順便投資等升值！