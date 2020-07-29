捱唔過疫市！崔建邦母親30年車仔麵舖結業

藝人崔建邦（Amigo）母親經營車仔麵舖30年，昨日於銅鑼灣的舖頭租約期滿結業，適逢昨日是全日禁堂食前夕最後一日，崔建邦實行落舖作最後懷緬，崔媽媽雖然相當不捨，但仍開心、殷切的招呼客人，更有不少街坊熟客專登前來吃個「告別麵」，連Amigo與母親的多年好友、利嘉閣CEO廖偉強都專登前來食吓嘢、傾偈。期間Amigo更搞笑向媽媽笑言：「阿媽，佢哋唔係想食麵，係想嚟見妳一面呀！」相當抵死。

車仔麵舖養大

30年前，Amigo的母親與幾兄弟姊妹齊齊開了「車仔麵」，由銅鑼灣一間200多呎的細舖開始做起，最興旺時期分別於駱克道、皇后大道東、謝斐道等一共有三間分店，一間小店可謂養活了幾個家庭，Amigo坦言與幾表兄弟姊妹可說是「車仔麵」養大。他受訪時坦言：「我記得細個人生第一份工就係喺店幫手，收銀又做、樓正又做，喺舖面劈蔗更賣蔗汁更係我專長，人稱『蔗汁小王子』。我仲記得有一次樓面阿姐將一盤咖喱汁由頭淋到我落腳，由銅鑼灣搭地鐵返藍田家沖涼，嗰陣咖喱味真係洗極都有。」其實「車仔麵」就如他的家：「呢間嘢對我嚟講感情好深，因為嗰陣讀小學，除咗冇做過廚房之外乜都做過，每逢大時大節，出面擺晒枱，好熱鬧，（今次係租約期滿而結業？）以前生意好好，真係每年都可以全家人一齊去旅行、周圍玩，但做吓做吓，有啲長輩過咗身，有啲轉咗行，依家得我媽咪同阿姨做，咁依家佢哋年紀都大，體力有限，而且生意唔好，租金又冇調整，市道好差，所以媽咪都要休息。」而在旁的崔媽媽亦坦言不捨得，說到退休後是否想抱孫湊孫時，她即笑晒點頭謂：「係呀！快啲結婚，等抱孫！」

製作公司、拳館全面叫停

不過，Amigo一直都沒有打算繼承飲食生意，現時正為一間娛樂製作公司做製作及創作工作，他謂：「依家啲Project都停咗，希望之後疫情好番可以搞多啲製作，公司藝人除咗有彭家麗，都簽咗個新人藍杰，依家做緊音樂劇《我們的青春日誌》，（教拳嗰度？）都有好多學生，但唔好話口水，啲汗水都好多，依家叫啲學生自己加油先。」