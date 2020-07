疫情雖然嚴峻,但為咗工作都要周圍飛,藝人楊紫瓊(Michelle)早前就飛咗去澳洲工作,佢喺社交網上載咗出喺機場出發到澳洲悉尼嘅相片,見佢做足預防措施,戴晒口罩、護目鏡、戴上有透明膠片嘅帽。抵達澳洲後,Michelle要接受當地14日檢疫生活,佢要靠飲酒及煲劇打發時間。

今日,她就上載咗接受當地醫護人員為她從鼻抽取組織檢測嘅相,相中見佢表情甚痛苦,佢以英文留言:「2nd test , sorry so wimpy!! Then has fab dinner to calm nerves .. 4 more days」佢表示已第二次檢測,仲有四日就檢疫完畢,之後佢仲貼咗酒店外嘅美景同美食相,笑言要以美食安撫自己!