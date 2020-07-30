海外佳麗殺到！35C謝嘉怡被勒令減肥　Joyce來頭勁猛

《2020香港小姐競選》16位「本地薑」準佳麗已於日前正式登場，而海外佳麗理應陸續報到，集合後便正式受訓。不過今年受到新冠肺炎疫情影響，未能跟往年慣常安排進行實體面試，於6月底破天荒舉辦網上視像面試，過程雖有點「沙石」，但總算順利給觀眾看到來自不同地區包括海外佳麗的「演出」。

至於海外參賽者因不少國家有出境限制，無綫原屬意的多位海外佳麗，並未能順利「通關」，其中曾在視像面試現身的澳洲佳麗黃子君，因當地不准居民出國而冇得來港參選。另外兩位分別來自蘇格蘭的謝嘉怡及洛杉磯的張盈悅（Joyce），終排除萬難來港，最後無綫湊合共18名佳麗，於8月底角逐后冠。

兩位「過江龍」謝嘉怡和Joyce並不好受，坐完十幾廿個小時飛機，抵港後仍需接受入境檢測和14天檢疫隔離。由肥媽提名的謝嘉怡日前已於在港親友的家居完成隔離，她亦在網上甫出不少隔離期間做運動的照片，擁有35C咪咪的她外形豐滿，其中一張火紅三點式泳照，再加「揈水髮」之動感，性感吸睛，據知日前她到電視城讓高層余詠珊、樂易玲等見「真身」，但卻被叮囑要收身出賽。

而Joyce則尚未完成隔離，仍有待作「實體」會面。年僅22歲的她，背景原來甚有來頭，她畢業於美國音樂戲劇學院The American Musical And Dramatic Academy（AMDA），這所著名學府建於1964年紐約市，致力培育學生成為在戲劇、音樂劇、及舞台等表演藝術領域發揮的專業人士，當年學校的贊助人不乏美國演藝圈知名人士，包括著名影星李察波頓（Richard Burton）和伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）；而謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）、安妮希芙威（Anne Hathaway）、羅拔烈福（Robert Redford）都是Joyce的校友，連港星原子鏸都讀過，認真巴閉！據其社交平台所報履歷，她是一名「驚嚇演員」，附有不少舞台化妝的「嚇人」照片，又有唱歌Solo片段，演藝才華有番咁上下，鑑於無綫正鬧花旦荒，Joyce即使未能摘后冠，相信亦能在影視圈佔一席位。

至於一班「本地薑」佳麗，昨午分三批到髮型屋Set頭，為晚上於電視城錄影的節目《#後生仔傾吓偈》擔任嘉賓。其中羅雪妍、黃婉恩和麥詩晴同樣受到全日禁堂食影響，先後跑出髮型屋到餐廳買外賣醫肚，見她們拿着外賣入髮型屋進食，期間笑說：「好肚餓未食嘢！」問到可有為錄影《#後生仔》作準備？身為該節目粉絲的侯嘉欣說：「呢個節目我有睇，知道主要傾後生仔話題，但今次我諗會環繞講疫情！」