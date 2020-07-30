生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 感情上單戀中的人有可能面臨無疾而終的命運，今天不宜作出告白呢！

牛：→ 其實只要你多留心別人說話背後的意思，能得到你有利的情報和訊息。

虎：↑ 運程順心如意的一天，工作上能獨當一面，能得到上司和同事的讚賞。

兔：★ 窩在家裏還不如外出來得幸運，今天晚上不妨相約三五知已出外吃飯吧。

龍：↓ 是日沖煞，今天的健康運不大好，注意一下飲食，揀飲擇食是病的根源。

蛇：→ 雖然有很多人叫你放棄，但你仍然堅持到最後一刻，總算對自己有交代。

馬：↑ 對工作與讀書都充滿衝勁，只要活動身體就覺得精神爽快的一天呢。

羊：→ 愛情運不錯啊，與情人一同出遊的話，將會是個值得回憶的一天啊。

猴：→ 勸你不要老是裝出長輩的姿態，這只會使人覺得你討厭而不願意親近你。

雞：↓ 在身邊放置一些綠色植物有助運勢回復。健康運稍微下降，要多留意。

狗：↓ 腦中好的點子有不少啊，尤其在放鬆心情時，最能有好靈感激發出來。

豬：→ 今天似乎雜務事不少，但是即使事情多，動作可要乾淨利落，手腳快點。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌