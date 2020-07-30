上海避疫唔返港　黃竣鋒擺地攤賣武求揚名

藝人黃竣鋒（Jason）於內地拍畢電影《奪命血珀》後，未有返港休息，直接到上海洽談新戲。Jason說：「我好掛住家人，由於返港需要隔離14日，如果內地再有電影要演出，我返內地又需要再隔離14日，一定會阻礙我嘅演出工作。喺疫情下我希望多啲工作，多賺取收入以應付我嘅小朋友同埋家庭開支，依家只能靠視像電話同家人見面，當我聽到小朋友話掛住爸爸，我就好感觸，收線後仲流下男兒淚！」

Jason於上海期間除傾合約外，亦到朋友開設的詠春拳館「重操故業」兼任拳擊教練：「上海嘅朋友見我暫時未有通告，又知道我曾係詠春拳擊教練，於是邀請我再出山兼任教練，既消磨時間又賺啲收入。我依家仲計劃晚上喺街外擺地攤賣武表演，盡量賺取多啲收入。」

日前，Jason於上海度過生日，還巧遇內地演員兼好友林琳琦，並與他一齊慶祝：「我已經十年冇慶祝過生日，今次碰見林琳琦，由於先前佢曾許下過諾言，有機會要同我慶祝生日，今次咁啱喺上海見到面，大家就同其他朋友一齊去卡啦OK切生日蛋糕，人在外地有朋友為自己慶祝生日，好感觸，好多謝佢！」