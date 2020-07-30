友人爆安芭赫德與前度馬斯克爭奪胚胎打官司

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控告《英國太陽報》誹謗他打老婆一案審訊將完結，但有英國傳媒今日就爆尊尼前妻安芭赫德（Amber Heard）將與另一前度創科富豪馬斯克（Elon Musk）為二人的雪藏胚胎的擁有權打官司！

安芭家姐Whitney和已故母親Paige的友人Jennifer Howell表示Paige就胚胎爭奪官司曾向她爆料：「Paige同我講...佢（安芭）就二人胚胎擁有權打官司。佢（馬斯克）想破壞胚胎，而安芭就試圖保持來生BB。」友人更指安芭母親批評馬斯克為人仲衰過前女婿尊尼：「Paige同我講過，相比馬斯克之下，尊尼係天使或聖人。」而馬斯克早前亦再為人父，歌手女友Grimes為他誕下一子。

查實爭奪胚胎的官司之前在荷里活亦發生過！2016年，美劇《摩登家庭》（Modern Family）女星蘇菲亞維嘉娜（Sofía Vergara）與舊愛Nick Loeb為兩人的雪藏胚胎的擁有權曾打過兩年官司，Nick於美國路易斯安那州以胚胎名義入稟，但法庭最終撤銷他的案件。