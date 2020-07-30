港姐：陳楨怡想識男友前度戴祖儀

無綫J2節目《#後生仔傾吓偈》昨晚邀請了《2020香港小姐競選》當中五位佳麗陳煦凝（AmberN）、范倩雯（Charmaine）、陳楨怡（Celina）、侯嘉欣、何孟珊擔任嘉賓，與主持包括馮盈盈、陸浩明、林穎彤等傾吓偈。

五位佳麗先「報Status」自爆感情狀況，陳煦凝（Amber）透露拍過四次拖，現在是單身，與男友分手了半年，暫時不想拍拖。講到過去拍拖最難忘？她說：「最難忘係最hurt我嘅前男友，我好鍾意佢，但係佢唔係咁鍾意，我用盡方法討好佢，但佢唔止一次背住我識其他女仔，但係太鍾意佢，都同佢拍咗拖兩年。人生總會遇到一啲你好鍾意，但係佢唔係好鍾意你嘅人，都學識咗愛自己。」

侯嘉欣講到感情狀況有點激動聲震震，原來與拍拖五年的男友處於分手邊沿，她說：「依家冷靜期，處於就嚟分手狀態，我哋拍咗拖五年，唔關選港姐事。佢喺北京，可能因為呢半年都冇見，佢又覺得一個人舒服啲。」侯嘉欣指感情出問題也帶來一定壓力，正努力調節。

陳楨怡（Celina）自言長情，透露只拍過兩次拖，現任男友拍了四年拖，前男友也拍了兩年拖。林穎彤指她的現任男友是戴祖儀的前度，她笑說：「我知道，我都想見吓佢，佢笑容好甜美。」陳楨怡講到拍拖最浪漫是男朋友由香港秘密飛到英國突然出現給她驚喜。

陳楨怡對於被指愛夜蒲及「收兵」感委屈，她說：「自己男性朋友五隻手指數得晒，同埋我對酒精敏感唔會夜蒲，飲完可能第二日要入醫院。」

何孟珊指現在是單身，只拍過一次拖，現在並不想拍拖。講到初戀她說：「啱啱入大學想試吓，其實唔係太鍾意，所以好快就分開咗。」而范倩雯透露拍過四次拖，與現任男友是大學同學，認識了五年，數月前才開始拍拖，她笑謂兩人經常拍拖打麻雀。

五位佳麗又互相投票選出心目中被淘汰的佳麗，有三位佳麗選陳楨怡，陳照凝笑說：「我最矮，佢最高，我同佢一齊好似小矮人咁，如果冇佢就會顯得我冇咁矮。」范倩雯則說：「佢係我小學同學，我揀佢因為佢唔會嬲我，哈哈。」