《我是帶貨王》決戰攞正牌直播吸金

藝人漢洋最近與盤古創世傳媒代表彭鏡光（KK）聯手，與湖南衛視國際頻道及湖南芒果互粉網絡科技有限公司等合作，舉辦《我是帶貨王》港澳賽區比賽，希望吸納藝人及素人等開拓全新平台打入內地市場，將貨物帶到內地，目前反應非常熱烈，不少人爭相報名參加。

KK指「帶貨」在內地非常盛行，反觀香港仍未普及：「香港係一個購物天堂，所以我覺得呢個比賽可以幫到大家連接到內地市場，可以幫大家開拓出新嘅職業。」問到漢洋會否「親自」落場？ 他笑說：「我都想參加，疫情關係，娛樂事業好多嘢停咗，如果有呢個機會，可能好過你做幕前。（賣咩？）乜都可以試！」

比賽規則是根據每位參賽者直播的觀看次數、銷售率以及銷售技巧，選出「最佳帶貨新人王」及「最具實力網紅主播」等多個獎項，冠軍除可獲得豐富獎金獎品外，還可成為湖南電視台簽約主持，KK說： 「我哋會安排參賽者參加由中國商業聯合會媒體購物專業委員會認證嘅銷售技巧班，考完試合格的話，可以獲頒發『商務直播師證』， 等佢哋即使完咗比賽，都可以喺內地做直播師。」