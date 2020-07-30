陳自瑤誤墮騙局　社交網被入侵遭勒索500蚊美金

早前傅穎嘅社交網被入侵，被放咗淫褻及暴力圖片，最後都無法重開逼於無奈開過另一個帳號，而今次就發生喺陳自瑤（Yoyo）身上！

佢喺另一社交網平台表示：「緊急通知🔥🔥🔥🔥想告訴大家，今晚我的被黑客入侵，拿走我的戶口，或勒索我要錢，才能拿回戶口 ，我的戶口，已經被換上了那個男人的頭像，如果他用我的戶口向你們做任何事不當的事 ，請小心，💥💥💥💥那個不是我！所以我要在這裏緊急通知大家，請大家注意！🙏🏼🙏🏼🙏🏼🔥🔥🔥我正在找方法處理！」佢又上載同該男子對話，該人要求佢交出500元美金「贖回」帳號！

Yoyo接受東網訪問時表示對方仲喺佢帳號度開Live吸毒：「佢hack咗我account之後，有齊晒我入面所有資料，相、電話、電郵，佢應該係之前假裝社交網人員send咗email畀我，叫我撳入條link重新認證個帳號，咁我就信咗！我依家諗番就覺得唔係，佢要我喺24小時內撳條link，如果唔係就close我個account，咁我就梗係撳啦，可能就係因為條link攞晒我啲資料！」所以佢即刻話畀大家聽，佢帳號畀人hack咗，驚大家唔知點解會有個男人喺度吸毒，佢又話：「有朋友睇到佢直播咗2分鐘，應該有300百幾人睇咗呢個直播，佢仲不停刪走我啲相。」而佢個帳號唔只已被改名，所以照片都冇晒！