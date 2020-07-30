【健樂事】瓜中之王　9大益處知多啲

西瓜又稱「瓜中之王」，水分多、味清甜，而且營養豐富，可為人體帶來多種好處。（互聯網）

榴槤、杧果、荔枝、龍眼、水蜜桃、西瓜……夏天是盛產水果的季節，其中被稱為「瓜中之王」的西瓜，不但味道清甜，而且營養豐富，可為人體帶來多種好處，難怪諺語有云：「熱天吃西瓜，不用把藥抓。」適逢8月3日是Watermelon Day，一於齊來認識西瓜的9大益處吧！

1.補水解渴

據中醫學理論，西瓜性寒、味甘，能生津止渴。由於西瓜含水量超過90%，屬解渴解暑的佳品，不妨於外出活動時預先吃下，以達致補水作用。

2.治療中暑

西瓜有「天然白虎湯」之稱，感暑之人吃西瓜，可排除暑氣。另外，中醫用藥治療中暑，也會加入西瓜翠衣（即瓜皮與肉之間白色部分），以發揮解暑作用。但有一點要謹記，不要一次過吃太多西瓜，亦不要吃太冰凍的。

3.利尿排毒

西瓜含有水分和膳食纖維，前者可利尿潤腸，後者則可促進腸胃蠕動，換言之，進食西瓜可加速體內廢物的排出，降低體內毒素的累積。

4.提神醒腦

天氣悶熱令人精神困倦，吃西瓜可活化大腦，因它含膽鹼，能令大腦保持清醒，提升注意力和記憶力。另外，膽鹼有助調節生理時鐘和維持健康睡眠。

5.護膚防老

西瓜含豐富β-胡蘿蔔素，它是一種抗氧化劑，有助於預防肌膚老化。另外，膠原蛋白流失是皮膚產生皺紋的主因，而西瓜含維他命C，有助重建和保護膠原蛋白，從而延緩衰老。

6.有利減肥

相對於其他水果，西瓜的熱量低，沒有脂肪，加上含瓜氨酸，可讓腎臟更有效率地運作，不必擔心脂肪會堆積在體內。另外，西瓜的水分高，能營造飽肚感及令小便量增多，短期內有助達致減磅效果。

7.放鬆肌肉

若運動後覺得肌肉痠痛，可試吃一片西瓜，因內含鉀質，有助調節神經、放鬆肌肉。另外，鉀質又能幫助鈣質在體內有效利用，對強化骨骼和關節也有好處。

8.改善血管

西瓜含番茄紅素，可改善血管功能，減少膽固醇對血管健康的威脅，降低中風的風險。另外，美國佛羅里達州立大學的一項研究發現，西瓜的成分有助降低血壓和心臟壓力，從而減輕心臟負荷，預防心臟病發。

9.預防感冒

番茄紅素也是一種抗氧化劑，有利於免疫系統健康，可預防感冒，也有助於保持眼睛的健康。