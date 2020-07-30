全日禁堂食惹全城鬧爆！馬蹄露炮轟：為反而反極度幼稚

政府尋日（29日）實施食肆全日禁堂食，唔少打工仔叫苦連天，全城插爆，而今日政府終於跪低，明日（31日）起將放寬早市及午市堂食，並限每枱最多2人。不過喺政府「改例」前，馬蹄露喺社交網寫咗篇名為《香港人突然矜貴》嘅千字文，質疑「在街邊食飯盒有咩問題？」、「不可堂食買外賣有咩問題？」

佢話：「由50年代至今只要說去掃街，大家都意會到是吃街頭小食，普羅大眾也曾試過篤魚蛋、豬大腸、雞蛋仔或臭豆腐等邊行邊吃，還吃得滋味，更喜歡坐大排檔豪食暢飯，誰會埋怨的說一啖魚蛋一啖塵？？？」仲反問：「那個香港天王巨星；未試過放飯時捧着飯盒在坐在街邊吃！？尤其是TVB出身的演藝員和拍攝團隊、地盤工人、清潔工人、在公園捉棋的伯伯也是一邊下棋一口吃飯！又或是.....在職OL也時常叫外買或帶飯留在公司吃，中午放飯也懶得走出公司範圍！誰會埋怨的說為何不能堂食？？？」

佢加以解釋：「原因是為反而反，極度幼稚！香港有750萬以上的人口，豈容你妄顧他人利益及生命危險而置法律之不理！為疫情實施限聚令，防止非法集結，避免人群聚集交叉感染， 總是有一羣香港人會作出正面挑戰法治，引致社區暴法，每天感染個案上升，又埋怨政府防疫工作不足！！！ 你想點？」