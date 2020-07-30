素色Bye Dye　環保聯名登場

由活躍日本潮流圈多年的熊谷隆志（Takashi Kumagai）於2017年所創立的潮流品牌WIND AND SEA，設計風格以美式衝浪文化為主軸，並不時融入各種日常生活元素去創作，成立數年已經先後與NEIGHBORHOOD、DEVILOCK及CASETiFY等多個人氣品牌聯名，火速成為新世代最具人氣潮牌，當然木村拓哉（Kimura Takuya）經常着用其單品亦有助品牌極速上位。今季知名運動品牌PUMA亦邀請WIND AND SEA合作，運用前者開發的環保技術「Bye Dye」與後者標誌性大Logo設計結合，演繹出多款大自然素色設計的服飾及鞋履。

PUMA x WIND AND SEA聯名系列設計靈感源自復古太空人及太空世界，系列所推出的上衣及褲款均採用環保有機棉製造，生產過程中以PUMA開發的「Bye Dye」（不使用任何染料）技術去製造，通過使用未染色的天然纖維製造產品，盡量減少製造過程中使用的水量，從而達到可持續生產方法，服飾單品更加入極光效果的反光標誌點綴，為簡約自然的設計帶來焦點。