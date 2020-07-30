日日攝氏30幾度，熱到High High，就算無熱到出身汗，都想飲杯冰飲解解渴降降溫，今次就率先搜羅多款品牌新出飲料之餘，還趁機推出期間限定禮品換購添呢！

粉紅絢麗主題迎仲夏

連鎖咖啡店HABITŪ由即日起以Rosemantic Summer瑰麗仲夏為主題，分別將銅鑼灣及大角咀各一間分店打造成玫瑰後花園，並推出多款手調飲品及甜點，包括清風送爽的冰搖玫瑰泡沫大麥葉茶、濃醇的冰搖玫瑰泡沫特濃咖啡、粉色系的巴西莓玫瑰豆奶碎冰及巴西莓玫瑰豆奶咖啡等。甜點則有用上意大利芝士丶以玫瑰蜜糖浸泡過的手指餅及自家製玫瑰士多啤梨果醬等製作的瑰麗草莓意大利芝士杯；以及帶微甜的玫瑰水晶寒天，注入了玫瑰花的幽香，伴以可食用玫瑰花瓣及繽紛七彩的新鮮水果如士多啤梨丶葡萄丶無花果及蘋果等。此外，品牌並推出一系列零售品，包括保溫功能佳的雙層設計的粉色KINTO保溫隨行杯、環保物料竹纖維製成兼可取代即棄咖啡杯及膠杯的CLASSICO環保咖啡杯等。

網址：www.facebook.com/habituhongkong/

沁涼冰茶清爽消暑

另一咖啡連鎖品牌Starbucks在今個夏日推出兩款全新冰涼飲料，分別是「芒果抹茶星冰茶」及海鹽泡沫冷萃咖啡。前者是以酸甜開胃的杧果熱情果汁與抹茶沖調出果香四溢的冰涼茶飲，熱帶水果的香甜中和了抹茶的甘澀，更豐盈其口感層次；頂層再加上粒粒果肉飽滿的杧果啫喱，爽滑口感帶來澎湃的夏日熱情。後者的海鹽泡沫冷萃咖啡的咖啡乃冷萃經歷14小時的浸泡，萃取出酸度與醇度完美平衡的咖啡，加入由鮮奶、忌廉、雲呢拿糖漿及海鹽調配而成的忌廉泡沫，帶來絲絨般順滑豐盈口感，甜而不膩，為咖啡迷帶來驚喜。品牌亦趁夏日推出3款商品，包括與Undefeated聯乘推出的黑色與螢光為主調系列、最新的經典酷黑系列及星巴克綠色日常系列。

聯乘概念店出新口味

本地連鎖便利店7-Eleven聯乘可口可樂推全新概念店形式登陸尖沙咀後，再下一城，由自家品牌7Café及HotShot首度與可口可樂聯乘推出全新的「凍啡樂」及「凍檸樂」。前者有原味、薑味或雲呢拿口味可樂配以搭100% Arabica香濃咖啡調混而成；而後者則是以新鮮檸檬片加入原味、薑味或雲呢拿味可樂之中，微酸滋味配搭冰凍可樂，涼爽消暑又解渴。概念店更同步推出全日供應的滋味特餐，由珍寶熱狗配搭凍檸樂，消暑又飽肚。

概念店地址：尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈地下A舖

大和一番一會限定新品

對不少酒迷而言，夏日最為消暑降溫的飲料，就是一杯冰凍啤酒，而日本著名啤酒品牌麒麟一番搾為了配合最新主題「一番一會・珍惜這瞬間 」廣告而推出了一系列期間限定精品，包括夏日雙層玻璃杯及來自德國的高級水晶杯，從透明杯身欣賞到啤酒金黃色的酒體與豐盈泡沫，齋睇都消暑。此外，亦可以換購和風餐具，用以品嘗不同的和風美食。