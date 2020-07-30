好煮意：咁樣整粟米忌廉雞好味啲

小時候，大家去快餐店，肯定有吃過粟米肉粒飯，deliciousfoodshouse近日在社交平台教大家煮高級版的粟米芝士雞腿肉。已去皮的雞腿肉，加香料和調味料醃好，煎至兩邊金黃便可撈起，不用洗鑊直接加油炒香洋葱碎和粟米粒等，加入混合水的白酒醋來煮至粟米軟腍，再放雞腿肉回鑊，按個人喜好加入辣椒碎來調味，在最後5分鐘時，可加入忌廉、芝士碎和羽衣甘藍煮勻，質感會更加好。升級了的粟米芝士雞肉，可以作主菜或用來拌飯拌麵條吃都得，惹味又Creamy。

材料：

無骨去皮雞腿肉 4塊

橄欖油 4湯匙

羅勒碎 1茶匙

鹽 1茶匙

黑胡椒 半茶匙

紅椒粉 1茶匙

麵粉 1/4杯

洋葱碎 1個

粟米粒 4條

蒜蓉 2瓣

辣椒粒 1/8茶匙

白酒醋 1/4杯

水 半杯

忌廉 半杯

帕爾馬芝士碎 1/3杯

羽衣甘藍碎 1杯

做法：

1.雞腿肉加1湯匙橄欖油、紅椒粉、黑胡椒、羅勒碎、鹽、麵粉拌勻。

2.燒熱2湯匙橄欖油，放入雞腿肉煎至兩邊金黃撈起。

3.再加1湯匙橄欖油，倒入洋葱碎、蒜蓉炒香，放入粟米粒、白酒醋、水煮軟。

4.加入辣椒粒、雞腿肉、忌廉，煮滾後放入羽衣甘藍、芝士碎煮溶便成。