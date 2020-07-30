靈敢侶情：「看清自己，一切都會好」

在現實世界中，沒有人是完美的，每個人都會有缺點。（作者提供）

以前，我對人的想法很黑白分明，就像童話故事般：懶惰、驕傲、自私就是黑；勤力、謙虛、無私就是白。結果呢，很是痛苦，因為在現實世界中，沒有人是完美的，每個人都會有缺點。

後來，我逼自己去看更多顏色，在黑白之外，原來有灰色，而在灰色之中，也有深灰、淺灰。又結果呢？我比以前更痛苦。感覺上，我彷彿被染了色，為求妥協共融，寧願不分青紅皂白。

到人再長大了一點，開始懂得看人的心思，在摸索之中，我又找到讓自己釋懷的看法：人總會犯錯，錯即使是原於性格上的缺點，只要心善、沒有害人之心，就足夠了。於是，我會這樣對身邊的人說：「我要的是心善和真心，坦白說好了。」

還以為，這樣的話彼此都會快樂，畢竟，我都把話說在前頭了，只要坦白就一切都沒有不好，可是，我還是碰到一鼻子灰。原來，現實世界沒幾個人願意承認自己有缺點，大家都習慣包裝，習慣否認。

來到這一步，我感覺到自己終於長大了，與其把焦點放在別人的好與壞、事情的黑白灰上，倒不如多看自己的心思：我心善、我做得好，一切都會慢慢好起來的。

世事真的很有趣，當我不再强求別人時，心思竟然清明了不少，遇上心惡之人我亦有力氣去說道理，不再像以前般吵鬧和哭哭啼啼。如果在說過之後，那個人依然故我，好吧我就讓你做自己，你的自己跟我沒有關係，你影響不了我，我也不强求去影響你。世界很大，沒有誰容不了誰。

而更有趣的地方是，當我的心清了，遇上的大部分都是好人。

我想，當中的關鍵在於：人是好還是不好，視乎我的出發點。我愈是要找不好，那個人就會不好，當那個人在我面前看不到自己的好，他愈會用不好的一面對待我。這是一個循環。

不知道我寫這個心路歷程出來，年輕的你可明白？願你一切都好，世途再險惡，只要別忘記看清自己，一切都會好。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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