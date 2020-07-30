黎諾懿棄西貢村屋住複式豪宅　天台變私人水上樂園

一齊睇吓有幾巴閉啦！

因為疫情關係好多小朋友都冇得周圍去要留喺屋企，做父母嘅就要抽多啲時間陪仔女，好似最近做咗「疫境廚神」嘅黎諾懿都要同阿仔一齊在家「上堂」，不過唔少網民都錯重點，見佢屋企對住個維港，望住無敵海景，真係非常誇張呀！

黎諾懿同老婆李潔瑩（Nicole）不時喺社交網上載囝囝在家生活點滴，間接令其豪宅曝光！屋企有落地大玻璃、圓形大餐枱、大露台等等，而天台更變身菜園，自己種番茄、辣椒、檸檬、蔬菜，仲唔只咁，疫情下更成為囝囝私人水上樂園，仲使出街咩？

而唔少網民都好好奇「黎諾懿住邊」，喺搜尋器輸入「黎諾懿」就會出現「住邊」兩隻字，其實兩人婚後租住700呎西貢村屋，之後決定搬出市區，租住何文田大型豪宅屋苑，單位複式連天台，空間非常大，出入仲方便咗！

黎諾懿2014年迎娶家底豐厚嘅落選前姐Nicole，升呢「五億駙馬」，有傳當時外家擔心黎諾懿生計，所以買入4千萬豪宅作為結婚禮物送畀佢哋，睇落女尊男卑，不過黎諾懿小時候家境清貧，細個嗰時屋企攞過綜援、住過劏房，最後成功靠一雙手闖出頭來，憑《愛．回家》中「馬壯」一角上位，自始後工作不斷成功入屋，養起頭家！