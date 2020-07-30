帶飯恩物　加熱飯盒邊款好？

近來上班一族最愁就是午飯時間，堂食又等得耐，外賣又多人，咁不如自己帶飯盒！今次就同大家試下兩款唔同設計的電子加熱飯盒，睇吓邊款啱你啦！

首先介紹Rasonic迷你雙層蒸煮盒，粉紅色設計充滿少女感覺，蓋頂更設有隱藏手挽，方便拎住返工。打開蓋就會見到有膠層架分隔上下兩層，每層都可以放入一個附送的不銹鋼盒，一個單格、一個雙格，可以做到飯餸分隔。此機原理簡單，先將底盒加水，之後就會盒內發熱製做水蒸氣蒸熟食物，所以這個盒除了可以翻熱飯餸，更可以將米飯由生蒸熟，唔使食隔夜飯！不過此機不設計時功能，預設每次入200毫升水就可以蒸30分鐘，所以如果蒸煮時間少過或者多過30分鐘就要手動操作，超過30分鐘仲要記得再加水。

實試煮兩餸加白飯，下層就放入白米，上層就放入肉餅及水蛋，白飯就會全程蒸30分鐘，15分鐘之後就會放入肉餅及水蛋。結果所有食物都煮熟，亦未有出現未熟或過老問題，效果不錯。順帶一提，不銹鋼盒均附送蓋子及真空泵，可以密封食物，防漏之餘亦可以減慢食物變質。最重要是定價只是HK$288，放於辦公室或者當作家用小蒸籠均是好選擇。

第二款要介紹的是美國公司推出的LunchEAZE，原先於Kickstarter集資，後來就正式推出，本地就有網店Product Pro引入。LunchEAZE設計分為兩部分，上半部是不銹鋼食物容器，容量為850毫升。底座就有一個發熱板，透過發熱板將食物容器加熱。官方表示發熱板可以加熱至攝氏104度，而入面既食物就可以加熱至大約攝氏93度。

此機最吸引就是無線設計，內置8,000mAh電池，可以持續加2.5小時，更可以用App遙距操控。用家可以設定用餐時間，2小時前就會自動開機加熱，慳番唔少時間！機面同時設有屏幕，顯示操作資訊及實時溫度。

官方指LunchEAZE設計作慢慢加熱食物，1至2小時令到食物變熱又可以保持濕潤。預設每次加熱均是2小時，而大部分食物1個鐘就可以完成。留意因為食物容量不設間隔，所以建議最好較乾身的餸菜，而且切勿將食物放得太密、太實，影響傳熱。實試將隔夜豬扒飯加熱，原先食物約攝氏7度，經過2小時後，食物升溫至約攝氏66度，可以即時入口。LunchEAZE定價HK$1,499，雖然入手門檻較高，但就採用少見的無線設計，並加入智能功能，值不值就見仁見智了。