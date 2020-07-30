【又愛又恨】鄧小巧憶親父　喊出真眼淚

寰亞唱作歌手鄧小巧新歌《同檯》描述的是在飯桌上與父輩的矛盾，拍攝MV時她竟然哭出真眼淚來。小巧説：「同枱食飯，有時內心其實想大鬧一場，但都係靜靜地緊握碗筷食完一餐飯。當天拍我唱嘅片段時，只拍咗兩take，第二take唱到一半啲眼淚就忍唔住，導演冇叫停，全場空氣好似凝結咗，唱完咗啲同事問我係咪有感而發，我會形容係一時感觸。」

她自爆自小有「大時大節節日恐懼症候群」，從有記憶以來便開始有的「病」，因為逢節日有飯敍，便有爭吵，便有眼淚。由於父親工作性質關係，不是每天都在家，每日都由我打電話問父親會否回來吃飯。她說：「內心掙扎係我好想見佢，但又好怕見到他，老竇喺屋企一定睇賽馬節目，所以MV中特意安排咗一段賽馬嘅旁述，就好似我哋喺飯枱咁，只有賽馬聲同零碎嘅搭嘴。我大概將呢啲感覺同藍奕邦講，諗唔到大家都有呢啲共鳴。導演麥曦茵都將好多人同枱食飯表面嘅安靜同內心想大打一場嘅掙扎拍得好椎心，拍出來嘅畫面竟然同阿邦寫歌時諗嘅畫面有九成相似，大概大家內心某啲掙扎都同步。」

MV中飾演父子的金像獎最佳男配角袁富華（Ben）及新一代演員林耀聲，拍攝時可能也被歌詞內容所感染，當應導演要求大打出手時，還真的打到流鼻血，逼真非常。小巧說：「今次導演搵咗袁富華配合林耀聲﻿演出，佢哋好投入好觸動到觀眾，我拍完自己嗰部分都留低睇佢哋演出，真係做得好精彩。」

其實這歌也可說是小巧的一個心結，緣因早在三年前藍奕邦已寫好這歌，但錄了好些版本，改完又改還是不滿意，小巧解釋：「呢首歌改過幾次編曲、試咗幾次，差啲同阿邦由同枱變反枱。好彩年初喺印尼放空嘅時候，我提議不如今年再嘗試做呢首歌。三年，足夠讓世界同社會發生翻天覆地嘅變化，於是人不唔可以改變，關係都係冇得改變，但無論點樣嘅改變，一樣血脈相連，大家嘅根無論各自伸展多遠，都仲係緊緊纏住。所以親情呢樣複雜，係難以釋懷，難以啟齒。於是，我哋交一首歌去承載，希望可以釋懷一啲啲。」