樓上首推夜鳥945優惠

【特約報道】隨着疫情嘅發展，餐廳食肆好多已經暫停營業，外賣亦未必能夠滿足大家嘅需要，撞正超市「特價日」更加要排長龍。

為幫助大家解決「搵食難」嘅問題，樓上首次推出夜鳥945優惠：7月30日(星期四)晚上9:45，向全港市民大派購物優惠！

只要搶到電子印花就可以用優惠價格購買來自世界各地的優質食材，仲可以選擇免費送貨服務！

【樓上夜鳥945優惠】詳情

憑印花購買金積分產品6件滿$10,000 或/及 銀積分產品6件滿$1,000，符合條件之產品可享有94.5折購物優惠更可選擇免費送貨服務。

【印花限時搶】

日期：2020年7月30日 晚上9:45至7月31日早上9:45(星期四~五)

換領流程：於登記網站輸入手提電話號碼，經SMS接收【夜鳥945優惠】印花

印花使用期限：2020年7月31日~8月6日

印花使用條件：請瀏覽樓上Facebook專頁