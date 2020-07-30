收視好望開續集　黎耀祥龔嘉欣「殺手檔」接job

藝人黎耀祥及龔嘉欣到電視城出席劇集《殺手》宣傳，劇集下周五播大結局，而劇集第16集7天跨平台總收視有31.3點，逾200萬人收看。席間眾人進行體能比試，其中高海寧及譚嘉儀同樣身穿露腰裝玩呼拉圈，十分吸睛。

希望開拍續集

祥仔及嘉欣一同受訪，兩人滿意收視，祥仔表示：「唔只收視，口碑最重要，大家覺得呢套劇好新、特別，睇到演員唔同嘢。」嘉欣亦謂辛苦都值得，會打上癮，亦希望之後可以再與祥仔合作，祥仔就笑言最好冬天拍，夏天拍很辛苦，亦謂想拍續集：「冇所謂，前傳又得，延續又得，殺手可以做嘅嘢好多，作為一個系列都得，就算死咗用第二個造型翻生都得。」

疫市勁接網上廣告

講到劇集本可帶挈很多工作，問疫情影響，可令很多工作取消，見財化水？嘉欣坦言：「本身有啲剪綵同宣傳活動，但因為疫情取消或延期，但最重要疫情快啲過，錢遲啲再搵冇所謂，反而依家多咗啲網上廣告。（可以補貼返工作取消嘅錢？）絕對係！多謝客戶支持，拍時冇諗過角色會為我帶嚟咩，所以係bonus。」祥仔即謂自己很少玩社交平台，嘉欣笑言可以與他一起以「殺手檔」接job，祥仔笑言：「好，我呢排冇咩嘢做。」

結果陰性安心晒

另外，提到政府宣布明日恢復食肆「朝5晚6」堂食，祥仔表示都好，見到戶外工作者食飯很慘，嘉欣亦謂最緊要大家做足防疫工作。而提到祥仔之前做完檢測，結果呈陰性，他表示放心晒：「大家好關心我，收到好多電話、短訊，做咗大家都安心啲，本身我都驚醫療系統負荷重嘅，但後尾識人就做咗，都有責任做。」