藝人朱千雪完成城市大學法律博士課程後,近期在著名律師樓做實習大律師,因而要經常出入法院。有指九龍城裁判法院今日審理案件時,有裁判官突然通知因有保安員的家人初步確診,而要暫停審訊,庭內人士需要離開該樓層。

有指朱千雪近期也在九龍城裁判法院跟隨大律師師傅學習,更在那裏工作超過十天,令人擔心她有「中招」的風險。問到可擔心「中招」?她透過短訊表示:「我冇事呀,謝謝關心!I was not in court today,im safe.thanks!(我今日唔喺嗰度,我安全呀!)」問到為求安心可需要做檢測?她說:「I will take extra care!(我會更加小心!)」